صندوق الاستثمارات يطلق شركة "كياني" لتعزيز نمط الحياة الصحية

وتهدف الشركة إلى التركيز على كل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية. وتسعى الشركة للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل المساهمة في استحداث مجتمع حيوي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.