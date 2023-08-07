صندوق الاستثمارات يطلق شركة "كياني" لتعزيز نمط الحياة الصحية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق شركة "كياني".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق العمل على تعزيز نمط الحياة الصحية في المملكة.
وسينصبّ تركيز "كياني" على صحة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية عن طريق تقديم 6 خدمات رئيسية، تتضمن اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي.
وستترأس الأميرة ريما بنت بندر مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الشركة إلى التركيز على كل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية. وتسعى الشركة للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل المساهمة في استحداث مجتمع حيوي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.