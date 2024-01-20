ساعات وتمتدُّ للباحة ومكة.. أمطار متوسّطة إلى غزيرة تتواصل بعسير وجازان

أوضح المركزُ الوطني للأرصاد أنه لا تزال أجزاء من منطقتَيْ عسير وجازان تشهد هطول أمطار متوسّطة إلى غزيرة.
وقال المركز: يتوقّع استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة على أجزاء من منطقتَيْ عسير وجازان.
وأشار إلى أنه من المتوقّع امتداد تأثير الحالة إلى منطقة الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
وكان قد توقّع المركزُ الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ أن يستمرّ التوقّع بهطول أمطار رعدية متوسّطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخلّلها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض، خاصة الجنوبية منها.