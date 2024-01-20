ساعات وتمتدُّ للباحة ومكة.. أمطار متوسّطة إلى غزيرة تتواصل بعسير وجازان

وكان قد توقّع المركزُ الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ أن يستمرّ التوقّع بهطول أمطار رعدية متوسّطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخلّلها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض، خاصة الجنوبية منها.