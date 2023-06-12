لربطه بالقارات الثلاث الكبرى.. "ميرسك" العالمية توسّع أعمالها التشغيلية في ميناء جدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، قيام شركة "Maersk" بتوسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية في المملكة، من خلال إضافة أهم خدمات الشحن الرئيسية لها التي تربط ميناء جدة الإسلامي بثلاث قارات كبرى هي آسيا وأوروبا وإفريقيا.
يأتي ذلك بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وخدمة المستثمرين، وتمكينهم من النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا، وتحويل المملكة إلى وجهة رائدة للاستثمارات في العالم.
وأضافت شركة "Maersk" خدمتي شحن ملاحيتين جديدتين: "AE12"، و"AE7" إلى ميناء جدة الإسلامي بوصفه ميناءً محورياً ورئيسياً لهذه الخدمات الجديدة؛ واستكمالاً لتطوير أعمال ربط الخطوط الملاحية العالمية بموانئ المملكة، مما يُعظم الدور الحيوي للقطاع البحري بالمملكة.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة "AE7" التي انطلقت في مطلع شهر يونيو 2023م على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ15 ميناءً عالمياً، هي: نينغبو تشوشان، وشنغهاي، ونانشا، ويانتيان في الصين، وتانجونج بيليباس بماليزيا، وكولومبو بسريلانكا، وطنجة المغربي، وفيليكسستو بالمملكة المتحدة، وهامبورغ الألماني، وأنتويرب البلجيكي، ولندن جيتواي، ولوهافر الفرنسي، وصلالة العُماني، وخليفة بأبوظبي، وجبل علي بدبي، وذلك بعدد 12 سفينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 18 ألف حاوية.
وتربط خدمة "AE12" ميناء جدة الإسلامي بـ13 ميناءً عالمياً، تشمل موانئ جنوب أوروبا، وإفريقيا، وشرق آسيا بعدد 12 سفينة أيضاً، تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 ألف حاوية.
وتشكّل الخدمات الجديدة نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الأداء اللوجستي وربط الخطوط وخدمات الشحن العالمية بالمملكة، في مسيرة النقل البحري، تسهم في تعزيز مستوى التنافسية لميناء جدة الإسلامي، تأكيداً لما حققته المملكة من تسجيل أعلى تقدّم على مستوى المنطقة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية وفق تقرير UNCTAD في الربع الأخير من العام 2022 لتصل إلى 71.33 نقطة، للوصول إلى مستهدفها في رفع تصنيف المملكة بالمؤشر إلى 80 نقطة بحلول عام 2030.
ويعزز ذلك من نجاح المبادرات التي أطلقتها "موانئ" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي "Maersk" وشريكها الوطني شركة محطة بوابة البحر الأحمر تحقيقًا للمؤشر الاستراتيجي برفع تصنيف المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ومؤشر الأداء اللوجستي، واتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.