لربطه بالقارات الثلاث الكبرى.. "ميرسك" العالمية توسّع أعمالها التشغيلية في ميناء جدة

وتعمل خدمة الشحن الجديدة "AE7" التي انطلقت في مطلع شهر يونيو 2023م على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ15 ميناءً عالمياً، هي: نينغبو تشوشان، وشنغهاي، ونانشا، ويانتيان في الصين، وتانجونج بيليباس بماليزيا، وكولومبو بسريلانكا، وطنجة المغربي، وفيليكسستو بالمملكة المتحدة، وهامبورغ الألماني، وأنتويرب البلجيكي، ولندن جيتواي، ولوهافر الفرنسي، وصلالة العُماني، وخليفة بأبوظبي، وجبل علي بدبي، وذلك بعدد 12 سفينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 18 ألف حاوية.