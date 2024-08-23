أمطارٌ غزيرة تتواصل على جازان منذ الفجر.. والأهالي يخرجون للشواطئ

عاشت منطقة جازان، صباح اليوم، هطولَ أمطارٍ غزيرة استمرت ساعات عدة، حتى ظهر الجمعة، وأسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية.
وامتلأت شواطئ المنطقة وحدائقها منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوّار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.
وجدَّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراتها للجميع بتوخي الحيطة والحذر، بناءً على ورود تنبيهٍ من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ يشير إلى تعرُّض المنطقة لنشاط رياحٍ سطحية، وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة.
ودعت، الجميع، إلى توخي الحذر والتقيُّد بتعليمات السلامة وإرشاداتها في مثل هذه الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.