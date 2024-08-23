أمطارٌ غزيرة تتواصل على جازان منذ الفجر.. والأهالي يخرجون للشواطئ

ودعت، الجميع، إلى توخي الحذر والتقيُّد بتعليمات السلامة وإرشاداتها في مثل هذه الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.