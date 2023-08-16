"التدريب التقني والمهني" يعتمد صرف مكافآت التفوق العلمي تحفيزًا للمتدربين

وتأتي هذه المكافآت لدعم الحاصلين على معدلات متميزة؛ لتشجيعهم على استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية، وقد حصل على المكافأة الفصلية عدد (785) متدربًا ومتدربة؛ بينما حصل على مكافأة التفوق العلمي للخريجين عدد (895) متدربًا ومتدربة.