ألبسوا ولبّسوا عيالكم.. "الحصيني": الحرارة تتهاوى و"المطرية الـ 5" تتوسّع غداً

وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً على تلك المناطق، مشيراً إلى أن مقدار الانخفاض من 3 إلى 5 درجات مئوية عمّا سجّلته اليومين الماضيين.