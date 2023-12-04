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ألبسوا ولبّسوا عيالكم.. "الحصيني": الحرارة تتهاوى و"المطرية الـ 5" تتوسّع غداً

قال: انخفاض الدرجات من 3 إلى 5 درجات مئوية عمّا سجّلته اليومين الماضيين
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

توقّع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، وفق النماذج العددية للطقس، انخفاضاً في درجات الحرارة، خاصة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية، وقال: "ألبسوا ولبّسوا عيالكم".

وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً على تلك المناطق، مشيراً إلى أن مقدار الانخفاض من 3 إلى 5 درجات مئوية عمّا سجّلته اليومين الماضيين.

وتابع: "متوقع من مساء الثلاثاء 21 جمادى الأولى توسع الحالة الممطرة -إن شاء الله- لتشمل أجزاءً من شمال غرب وشمال المملكة، اضافة الى المنطقتين الغربية والجنوبية".

وأضاف: تمتد الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم 1445هـ، نواحي أجزاءٍ من الوسطى والشرقية، والله أعلم.

الباحث في الطقس
عبدالعزيز الحصيني

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