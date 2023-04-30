قبل يوم الأرض..HONOR تصدر تقريرها الافتتاحي عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

وإضافة إلى جهود الاستدامة المستمرة والتكنولوجيا من أجل الخير، تعهدت HONOR أيضًا بالاستثمار بشكل أكبر في رعاية الجيل القادم من المواهب الشابة، حيث قدمت منصة للفنانين الشباب والصاعدين من حول العالم لإظهار إبداعاتهم، حيث تلقّت جوائز HONOR Talents Global Design Awards أكثر من 13000 مشاركة منذ عام 2020. كما تمّ قبول أكثر من 300 ألف مشاركة منذ انطلاقها في عام 2012، ما سمح لصانعي المحتوى ومُحبي التصوير بإظهار فنّهم الخاص أمام الجمهور العالمي.