قبل يوم الأرض..HONOR تصدر تقريرها الافتتاحي عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

قبل أن يبدأ يوم الأرض لعام 2023، نشرت العلامة التجارية العالمية HONOR، اليوم، أول تقرير افتتاحي لها عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، أوضحت فيه الأهداف والتقدمات التي قامت بها عبر الركائز السبع للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها، التي تشمل حماية البيئة، التكنولوجيا من أجل الخير، وتمكين الشباب.
ومع إطلاق التقرير، تعهدت الشركة بتسريع وتيرة جهودها فيما يخص الاستدامة ونزع الكربون، من خلال تقليل انبعاثات الكربون التي تُصدرها بنسبة 88%، وتحقيق استفادة 100% من الطاقة المتجددة والوصول إلى عمليات مُحايدة للكربون بحلول عام 2045، لتتماشى مع أهداف دولة الصين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وفي هذا السياق، قال وان بياو، رئيس شركة HONOR Device Co.Ltd.: "نحن سعداء بالاحتفال بإطلاقنا أول تقرير عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، اليوم، وتقديم الإنجازات التي توصلنا إليها في رحلتنا فيما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حتى الآن.
وأضاف بياو، نسعى في HONOR أن نترك تأثيراً إيجابياً على المجتمع العالمي من خلال تكنولوجيات هادفة تتمحور حول الإنسان. وكوننا شركة مسؤولة اجتماعياً، فإن HONOR تُدرك أهمية إيجاد قيمة ذات مغزى للجمهور وأصحاب المصالح لدينا، ونحن نتطلّع إلى المساهمة بشكل أكبر في الحفاظ على البيئة في كل شيء نقوم به في المستقبل".
وتابع، وفي سبيل بناء الجهود العالمية الحثيثة فيما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فقد أحرزت HONOR تقدّما كبيرا في الركائز الخاصة بها، وهي: حماية البيئة، التكنولوجيا من أجل الخير، تمكين الشباب، الأمان والحماية، تنمية قدرات الموظفين، إدارة الإمدادات، وحوكمة الشركات المسؤولة، وتم تحديدها جميعًا بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - منذ أن أصبحت HONOR شركة مستقلة في عام 2020.
وتم تطوير تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) أيضًا وفقًا لمعايير GRI المعترف بها عالميًا لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) وإطار المسؤولية الاجتماعية ISO26000 لمنظمة المعايير الدولية.
وفي ديسمبر 2021، أصبحت HONOR شركة رسمية عضوًا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، مما يدل على التزامها بالوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بالاستدامة.
بدوره قال مينغ ليو، رئيس مكتب الصين التابع للاتفاق العالمي للأمم المتحدة: "نحن سعداء أن تقوم HONOR بنشر أول تقرير خاص بها عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأن نشهد التزام الشركة بمُكافحة التغير المناخي، كما نعتز بتعهد الشركة بالوصول إلى ذروة الكربون وتحقيق عمليات محايدة للكربون بحلول عام 2030 و2045 على التوالي.
وأضاف ليو، نتطلع لرؤية العلامة التجارية HONOR بالاستمرار في تقديم منتجات أكثر ملائمة للبيئة، والعمل سوياً من أجل تعزيز الاقتصاد الدائري الذي يقوي من التنمية المستدامة والاستهلاك".
وتابع، استجابةً للتحديات التي يفرضها تغير المناخ، تلتزم HONOR بالعمل نحو بيئة ذات كربون أقل في المستقبل من خلال تبنّي عمليات، منتجات، تصنيع وشركاء أكثر مراعاةً للبيئة.
وكجزء من هذه الجهود، قامت الشركة بغرس مفهوم الاقتصاد الدائري في دورة حياة تطوير منتجاتها. حتى الآن، قللت HONOR من استخدامها المشتقات والمواد السامة بمقدار 3861 طناً، وقامت بإعادة استخدام لأكثر من 1785 طناً من النفايات الإلكترونية، كما أن 98% من المواد المستخدمة في تغليف هاتف HONOR Magic Vs مصنوعة من مواد غير بلاستيكية.
وقال، استخدمت HONOR أيضًا تقنية ذكية لأتمتة 75 % من خط إنتاجها، مما يقلل من استخدام الطاقة والموارد في مرافق الإنتاج الخاصة بها. والآن، شركة HONOR في طريقها لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 88%، وتحقيق 100% من طاقتها المتجددة، والوصول إلى عمليات محايدة الكربون بحلول عام 2045، والذي يتضمن تقليل بنسبة 36% من انبعاثات الكربون بحلول عام 2035.
وكون شركة HONOR مُكرّسة لخلق عالم من الذكاءات الجديدة للجميع، فإنها تُقدم للمُستخدمين حول العالم تكنولوجيا ذات مغزى وهدف، وتُقدم حلولاً لمشكلات العالم الحقيقية.
ومنذ عام 2012، أطلقت شركة HONOR ما يزيد على 22 ميزة من ميزات إمكانية الوصول، مثل AI Subtitle، Select to Speak، وMagnification، وذلك لسد الفجوة الرقمية، مما يوفر أكثر من 3740.000 مستخدم إمكانية متساوية للوصول إلى الابتكارات الرائدة في الصناعة التي تعمل على تحسين حياتهم اليومية.
وإضافة إلى جهود الاستدامة المستمرة والتكنولوجيا من أجل الخير، تعهدت HONOR أيضًا بالاستثمار بشكل أكبر في رعاية الجيل القادم من المواهب الشابة، حيث قدمت منصة للفنانين الشباب والصاعدين من حول العالم لإظهار إبداعاتهم، حيث تلقّت جوائز HONOR Talents Global Design Awards أكثر من 13000 مشاركة منذ عام 2020. كما تمّ قبول أكثر من 300 ألف مشاركة منذ انطلاقها في عام 2012، ما سمح لصانعي المحتوى ومُحبي التصوير بإظهار فنّهم الخاص أمام الجمهور العالمي.
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR إستراتيجية طموحة في أن تكون إحدى أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى إيجاد منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات.
وتتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثّفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة التي تناسب جميع الميزانيات.
وتتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة، تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.