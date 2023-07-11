السعودية ثانيًا.. هذه مراكز الدول العربية والإسلامية في مؤشر الذكاء الاصطناعي

أطلق موقع "تورتواز ميديا" البريطاني، مؤشرًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي يصنف 62 دولة حول العالم حسب قدراتها في هذا المجال الذي يشهد تقدمًا ملحوظًا خلال العام الحالي. ويهدف المؤشر إلى تتبع التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الدول المختارة التي استثمرت في هذا المجال، ويعتبر هذا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي "ثورة" ستؤثر على الأعمال والحكومات والمجتمعات.