بالصور.. العثور على مفقود "عشيرة سدير" متوفى بالقرب من  طريق الرياض القصيم السريع 

بعد 13 يومًا من فقده و3 أيام من إبلاغ الفرق التطوعية عن تغيبه، تم العثور على مفقود "عشيرة سدير" متوفى بالقرب من طريق الرياض القصيم السريع بعد أن قطع 7 كلم تقريبًا.