بالصور.. العثور على مفقود "عشيرة سدير" متوفى بالقرب من  طريق الرياض القصيم السريع 

بعد 13 يومًا من فقده و3 أيام من إبلاغ الفرق التطوعية عن تغيبه، تم العثور على مفقود "عشيرة سدير" متوفى بالقرب من طريق الرياض القصيم السريع بعد أن قطع 7 كلم تقريبًا.
وفي التفاصيل، تمكن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ من العثور على مفقود "عشيرة سدير" خلال جولة بحث في منطقة صحراوية غرب الطريق السريع شمال محطة فيحاء العتش شارك فيها 42 مركبة دفع رباعي مجهزة وطائرة شراعية و2 طائرة درون.
وأشار الفريق أن المفقود ترجل من سيارة صديقه ظهر يوم الجمعة الموافق 9 صفر 1445ه، ولكن لم يصل البلاغ للفريق إلا بعد مضي 10 أيام من تغيبه.
ولفت فريق إنجاد أنه تم العثور على الفقيد متوفى يرحمه الله، وتم استلام الموقع من قبل الجهات المختصة.
وعُثر على الفقيد بالقرب من الطريق السريع على مسافة لا تتجاوز 500م تقريبًا، قاطعًا مسافة طويلة، إذ يبعد مكان العثور عليه عن مكان فقده (محطة فيحاء العتش) ما يقارب 7 كلم.
ونوه فريق إنجاد على ضرورة توخي الحذر في اجتياز المناطق الصحراوية دون الأخذ بجميع الاحتياطات وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.