"إغاثي الملك سلمان" يختتم "نبض السعودية" لأمراض القلب للأطفال في حضرموت

من ناحية أخرى، وزّع المركز أمس الأول 1.135 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية مروي بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 6.526 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.