"إغاثي الملك سلمان" يختتم "نبض السعودية" لأمراض القلب للأطفال في حضرموت

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نبض السعودية التطوعي الواحد والعشرين لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، الذي نفذ خلال الفترة من 5 وحتى 12 مايو 2024م، بمشاركة 15 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 13 عملية قلب مفتوح، و43 عملية قسطرة علاجية، و34 عملية قسطرة تشخيصية تكللت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوّعية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض القلب في اليمن.
من ناحية أخرى، وزّع المركز أمس الأول 1.135 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية مروي بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 6.526 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب أينما كانوا في مختلف الأزمات والمحن.