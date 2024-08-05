هبوط حاد بالأسواق العالمية.. مؤشر نيكاي يهبط بـ 13% وتصاحبه الأسهم الأوروبية وقطاع السيارات

وقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك وظهرت تقلبات في بورصة شيكاغو وأغلق مؤشر نيكاي القياسي الياباني منخفضًا بنسبة 12.40% وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أكتوبر عام 1987، وكذلك خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 12.48%.