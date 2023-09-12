اشتداد الأمطار على العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء

تُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن تشتد الاضطرابات الجوية على جنوب غرب وغرب المملكة السعودية يوم الثلاثاء، وذلك نتيجة ازدياد في تدفق التيارات الهوائية شبه الاستوائية لأجواء المملكة مع توافر عوامل محلية من ارتفاع درجات الحرارة والسلسلة الجبلية للحجاز، تكون بذلك الفرصة مُهيأة لتكاثر واسع للسحب الركامي المزني يوم الثلاثاء.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تتكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى أجزاء عِدّة من منطقة مكة المكرمة وصولًا لجنوب وغرب المدينة المنورة، وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البَرَد، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
وترتفع نسب الرطوبة السطحية ساعات الصباح من يوم الثلاثاء على سواحل الشرقية مع احتمالية تشكل الضباب الخفيف والضباب على بعض المناطق الساحلية.