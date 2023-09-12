اشتداد الأمطار على العديد من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء

ويُتوقع بمشيئة الله أن تتكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى أجزاء عِدّة من منطقة مكة المكرمة وصولًا لجنوب وغرب المدينة المنورة، وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البَرَد، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.