إعلان الـ5 ريالات يعرض مشغل سوق الماشية بمحايل للمساءلة

توعد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المُهندس عبدالله الويمني باتخاذ اللازم تجاه مشغل سوق المواشي بمحايل وفق النظام، وذلك بعد وضعه إعلانًا على مدخل السوق مضمونه فرض رسوم مقدارها 5 ريالات على كل رأس يدخل إلى السوق.
ونفى "الويمني" أن يكون قد صدر عن الفرع أي موافقة على فرض الرسوم.
وقال: إشارة إلى ما تم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مشغل سوق الماشية بمحافظة محايل عسير بوضع لوحة إعلانية بمدخل سوق الماشية تضمنت تعليمات وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تمنع دخول الماشية الهزيلة والمريضة للسوق.
وأكد أن التعليمات بوزارة البيئة والمياه والزراعة تمنع دخولها أساسًا حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك إلا أن ما أضافه المشغل لتلك التعليمات في اللوحة الإعلانية من فرض رسوم بواقع خمسة ريالات لكل رأس يتم جلبه إلى السوق جاء دون الرجوع لفرع البيئة بالمنطقة ما يعرضه للمساءلة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.