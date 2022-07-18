إعلان الـ5 ريالات يعرض مشغل سوق الماشية بمحايل للمساءلة

وأكد أن التعليمات بوزارة البيئة والمياه والزراعة تمنع دخولها أساسًا حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك إلا أن ما أضافه المشغل لتلك التعليمات في اللوحة الإعلانية من فرض رسوم بواقع خمسة ريالات لكل رأس يتم جلبه إلى السوق جاء دون الرجوع لفرع البيئة بالمنطقة ما يعرضه للمساءلة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.