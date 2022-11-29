الشرقية.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وأسفرت الجهود الأمنية في المنطقة الشرقية، عن رصد وضبط مواطن يقوم بالتسوّل واستعطاف المصلين عند أحد الجوامع، كما تم رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسوّل واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية، تقوم بالتسوّل بشكل مباشر أمام المحال التجارية، ورصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل داخل أحد الجوامع.
ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.