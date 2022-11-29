الشرقية.. الجهات الأمنية تنجح في رصد وضبط عدد من المتسوّلين

وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية، تقوم بالتسوّل بشكل مباشر أمام المحال التجارية، ورصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل داخل أحد الجوامع.