فلكية جدة: هلال العيد يزين سماء المملكة.. اليوم

يُرصَد بسماء المملكة والوطن العربي هلال القمر الصغير لشهر شوال بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 21 أبريل 2022، والانتقال نحو بداية الليل بالأفق الغربي، وسيكون في حالة اقتران بكوكب عطارد.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنةً بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعًا في السماء أعلى يسار كوكب عطارد (بالنسبة للراصد)، وسيفصل بينهما درجة واحدة ويمكن رؤيتهما سويًّا في مجال رؤية المنظار.
وبيّن أنه خلال بضع ليالٍ سيلاحَظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر، يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وأضاف أبو زاهرة: يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس، وسيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الأسابيع المقبلة.
يُذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.