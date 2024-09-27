"الأرصاد" تتوقّع هطول أمطار مصحوبة بالبَرَد على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، كما يطرأ ارتفاعٌ في درجات الحرارة العظمى على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.