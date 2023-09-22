إصدار دليل "تغطية المباني تحت الإنشاء" الواقعة على الشوارع التجارية.. والإلزام من 12/ 3/ 1445هـ

وأوضحت الوزارة أن قرار إلزامية تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية يأتي بهدف حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء، حيث تضمّن القرار إجراءاتٍ تطبّق حسب حالة إنشاء المبنى، وتمنح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للتطبيق تبدأ من تاريخ اعتماد الدليل، بينما فرضت على المباني التي لم تصدر رخصة بنائها متطلبات يُلزم بتطبيقها المكتب الهندسي المعتمد، مثل: إضافة نوع تغطية المبنى، ومواصفات المواد المستخدمة للتغطية أثناء إعداد مخططات المبنى، والتأكد من تنفيذ التغطية، وعمل الصيانة الدورية، والرفع إلى الجهات ذات العلاقة في حال عدم التزام المقاول باشتراطات التغطية.