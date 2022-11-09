"المسؤولية الاجتماعية" محور حلقات النقاش في أول حدث من نوعه عن الحد من الضرر في دول مجلس التعاون

وتمت مناقشة أهمية عدم إهمال العدد الكبير من المدخنين الذين لا يستطيعون الإقلاع عن التدخين أو الذين لن يقلعوا عن التدخين، حيث إنه مع وجود بدائل علمية أفضل متاحة للمدخنين البالغين الذين سيستمرون في التدخين من الضروري تعزيز التوعية والتثقيف حول هذه المنتجات والعلوم المبنية عليها باعتباره أمرًا حتميًا.