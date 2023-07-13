رئاسة الحرمين: توزيع 20 ألف مظلة على قاصدي المسجد الحرام
وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على قاصدي المسجد الحرام (20) ألف مظلة.
وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية الأستاذ جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيزًا لمبدأ حُسن الوفادة وكرم الضيافة لقاصدي بيت الله الحرام.
وأفاد "مدخلي" بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، قدّمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقاصدين للمسجد الحرام، وأرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية؛ بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل كل الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدّمها الرئاسة لضيوف الرحمن.
وتأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.