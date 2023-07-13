رئاسة الحرمين: توزيع 20 ألف مظلة على قاصدي المسجد الحرام

وأفاد "مدخلي" بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، قدّمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقاصدين للمسجد الحرام، وأرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية؛ بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل كل الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدّمها الرئاسة لضيوف الرحمن.