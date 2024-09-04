"الأمن السيبراني" تطلق المرحلة الثانية من "سايبرك"

وأوضحت الهيئة أن برنامج "سايبرك" يرتكز على 6 مسارات رئيسية في مرحلته الثانية؛ وهي: المختصون في الأمن السيبراني، قادة الأمن السيبراني، المختصون في جهات التحقيق والجهات القضائية، الفنيون من ذوي التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، التنفيذيون في الجهات الوطنية، الطلبة وحديثو التخرج، ويستهدف تمكين نحو 13 ألف مستفيد في مجالات الأمن السيبراني.