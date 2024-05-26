عبر "أبشر".. "المرور" تطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة

وأضافت أن المزاد يستمر حتى غد الإثنين 27 مايو، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات، تتمثّل في: الدخول على منصة "أبشر"، واختيار خدمات من تبويب "خدماتي"، ثم اختيار "المرور"، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.