هطولات في تنبيه "الأرصاد" لعسير.. و"أمطار المساء" تعم جازان ومحافظات تابعة

هطلت مساء أمس، أمطار على منطقة جازان؛ شملت مدينة جازان، ومحافظات: (هروب، والعيدابي، والحرث، وأبو عريش، وبيش، وصامطة، والطوال، وضمد، وأحد المسارحة، وصبيا).
وعلى جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكوّن أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.