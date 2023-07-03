هطولات في تنبيه "الأرصاد" لعسير.. و"أمطار المساء" تعم جازان ومحافظات تابعة

وعلى جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكوّن أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).