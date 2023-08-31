بمشاركة جهات بينها "سدايا".. الموارد البشرية تعقد "ملتقى التحول الرقمي" في عسير

ويأتي ملتقى التحول الرقمي ضمن سلسلة لقاءات تعمل عليها الوزارة تشمل مناطق "الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرمة، على أن تختتم في المنطقة الشرقية"، حيث تسعى الوزارة إلى التعريف باستراتيجية التحول الرقمي واستعراض أبرز إنجازاتها الرقمية في القطاعات التي تشرف عليها وهي: "العمل، التنمية الاجتماعية، الخدمة المدنية، الخدمات المشتركة"، والعمل على تعزيز زيادة أثر التحول الرقمي على القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.