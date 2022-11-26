"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة ومرتفعات المدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً؛ قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.