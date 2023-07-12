10819 مصنعاً في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بلغ 10819 مصنعاً، برأس مال يقدّر بـ 1.432 تريليون ريال، تتصدّرها من حيث حجم الاستثمار في المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية.