"الصندوق العقاري" يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر سبتمبر

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدِّم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة "المستشار العقاري"؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.