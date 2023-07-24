"الإحصاء" تعلن تنفيذ مسح إحصاءات السياحة للمنشآت

تنفذ الهيئة العامة للإحصاء مسح إحصاءات السياحة للمنشآت "2022"؛ من أجل توفير بيانات حول قطاع السياحة ومعرفة معدلات نمو كل نشاط سياحي.
ويوفر هذا المسح المتخصص بيانات عن جميع الأنشطة السياحية؛ بهدف إعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو كل نشاط سياحي، وتوفير بيانات لاستخراج المؤشرات في حساب مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف المسح إلى التعرف على حجم الإيرادات لكل نشاط سياحي.
وتتمثل الأدوات المستخدمة في المسح في "الاتصال الهاتفي بالرقم الموحد للهيئة 920020081"، و"الزيارات الميدانية".
وبدأ جمع البيانات بتاريخ 23/ 7/ 2023 على أن ينتهي بتاريخ 21/ 8/ 2023.