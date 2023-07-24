"الإحصاء" تعلن تنفيذ مسح إحصاءات السياحة للمنشآت

ويوفر هذا المسح المتخصص بيانات عن جميع الأنشطة السياحية؛ بهدف إعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو كل نشاط سياحي، وتوفير بيانات لاستخراج المؤشرات في حساب مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.