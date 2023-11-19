مع اعتدال الأجواء.. المراكز الترفيهية بجدة وجهة مثالية للأهالي خلال الإجازة

وحظي مرتادو المراكز الترفيهية بتنوع الفعاليات والأنشطة التي تقدمها للزوار، من خلال توافر ألعاب متنوعة، وصالات للعروض، وكذلك أماكن لممارسة الهوايات، وإقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تلائم مختلف أفراد العائلة، بجانب الاستمتاع بما تكتنزه المحافظة من مسطحات خضراء، وبعض الحدائق والمتنزهات لقضاء أوقات ماتعة تجمع المرح وممارسة مختلف الرياضات المنوعة.