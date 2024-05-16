"لا تعطِهم".. "الأمن العام" يضبط عددًا من المتسولين في منطقة نجران

كشف الأمن العام أن الدوريات الأمنية ضبطت عددًا من المتسولين في منطقة نجران من الجنسية اليمنية والمصرية؛ وذلك ضمن حملة "معًا نكافح التسول" تحت شعار "لا تعطِهم".
وتفصيلًا، أوضح الأمن العام عبر حسابه على "إكس"، أن الجهات الأمنية تُوَاصل حملاتها المكثفة لرصد المتسولين وضبطهم؛ حيث ضبطت في منطقة نجران رجلًا من الجنسية اليمنية يتسول بشكل مباشر داخل أحد المحلات التجارية، كما تم رصد وضبط امرأة من الجنسية المصرية تقوم بالتسول في الطرقات، وضُبِطَ رجل معه طفل من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول من المارة وقائدي المركبات.
وأكد الأمن العام أن الإبلاغ عن حالات التسول هو واجب وطني، ودعا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات للتسول على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.