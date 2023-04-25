"إجلاء السعودية لرعايا الدول من السودان".. شكر للقيادة من "التعاون الإسلامي"

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ بما قدّمته المملكة العربية السعودية من جهودٍ متنوّعة وحثيثة أسهمت في إجلاء رعايا دول أعضاء في المنظمة من السودان، إضافة إلى دول أخرى غير أعضاء، وطواقم من الدبلوماسيين والعاملين الدوليين، فضلاً عن أعداد من المدنيين خارج السودان بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، مثمّناً المبادرة السعودية التي جاءت في الوقت المناسب.
وأعرب الأمين العام عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمتابعتهما وتوجيههما بهذا التحرك.
من جهة أخرى، جدّد الأمين العام مناشدته بوقف إطلاق النار في السودان واللجوء إلى الحوار صوناً لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها.