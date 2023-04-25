"إجلاء السعودية لرعايا الدول من السودان".. شكر للقيادة من "التعاون الإسلامي"

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ بما قدّمته المملكة العربية السعودية من جهودٍ متنوّعة وحثيثة أسهمت في إجلاء رعايا دول أعضاء في المنظمة من السودان، إضافة إلى دول أخرى غير أعضاء، وطواقم من الدبلوماسيين والعاملين الدوليين، فضلاً عن أعداد من المدنيين خارج السودان بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، مثمّناً المبادرة السعودية التي جاءت في الوقت المناسب.