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"إجلاء السعودية لرعايا الدول من السودان".. شكر للقيادة من "التعاون الإسلامي"

تأكيد من أمينها العام على ما أولاه خادم الحرمين وولي العهد من توجيه ومتابعة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ بما قدّمته المملكة العربية السعودية من جهودٍ متنوّعة وحثيثة أسهمت في إجلاء رعايا دول أعضاء في المنظمة من السودان، إضافة إلى دول أخرى غير أعضاء، وطواقم من الدبلوماسيين والعاملين الدوليين، فضلاً عن أعداد من المدنيين خارج السودان بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، مثمّناً المبادرة السعودية التي جاءت في الوقت المناسب.

وأعرب الأمين العام عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمتابعتهما وتوجيههما بهذا التحرك.

من جهة أخرى، جدّد الأمين العام مناشدته بوقف إطلاق النار في السودان واللجوء إلى الحوار صوناً لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها.

السودان
المملكة العربية السعودية
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
حسين إبراهيم طه

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