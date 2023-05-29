44 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 44 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 16 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 44 درجة، والدمام وحفر الباطن 43 مئوية، ومكة المكرّمة والمجمعة والدهناء 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 16 مئوية، تليهما طريف والقريات 17 درجة.
وسجّلت طريف والقريات وأبها وتبوك والباحة والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.