رحلةٌ عنوانها الإنجازات.. كيف قاد حسام بن سعود منطقة الباحة نحو التنمية المستدامة؟

وتابع: منذ تولّي الأمير حسام بن سعود إمارة منطقة الباحة قبل ثماني سنوات، شهدت المنطقة تحولات جذرية في مختلف القطاعات، مع تركيز سموّه على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. كان قطاع السياحة من أبرز المستفيدين من هذه الرؤية الطموحة؛ حيث أصبحت الباحة وجهة سياحية رائدة بفضل المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها؛ فالمتنزهات والمنتجعات الجبلية التي تم تطويرها، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية، ساهمت في جعل المنطقة مقصدًا رئيسيًّا للسياح من داخل المملكة وخارجها.