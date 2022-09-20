"القرني" يرفع الشكر لخادم الحرمين وولي العهد بعد ترقيته إلى سفير

الجدير بالذكر أن السفير "القرني" عمل في العديد من سفارات المملكة في الخارج، وتولى العديد من المناصب؛ منها قنصل عام للمملكة في مومباي، قبل أن يعود إلى ديوان الوزارة بالرياض.