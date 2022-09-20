"القرني" يرفع الشكر لخادم الحرمين وولي العهد بعد ترقيته إلى سفير

رفع السفير بوزارة الخارجية سعد بن ظافر القرني، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "سفير" في وزارة الخارجية.
وأعرب "القرني" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية على هذه الثقة، مجددًا التأكيد على بذل قصارى جهده لخدمة دينه ومليكه ووطنه والمساهمة في نهضته وتنميته لتحقيق رؤية 2030.
الجدير بالذكر أن السفير "القرني" عمل في العديد من سفارات المملكة في الخارج، وتولى العديد من المناصب؛ منها قنصل عام للمملكة في مومباي، قبل أن يعود إلى ديوان الوزارة بالرياض.