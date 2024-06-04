"الشورى" يطالب بمراجعة شروط الحصول على "الضمان المطور".. وهذه قائمة مطالباته لوزارة التعليم

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، إذ أشار عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي إلى أهمية أن تعمل وزارة الرياضة على الاستثمارات ذات العوائد المجزية من خلال التسويق الرياضي لما له من أثر بالغ الأهمية في تنويع المصادر وتعدد الاستثمارات.