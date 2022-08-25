ينطلق 7 نوفمبر.. المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الرياض.. أيقونة المستقبل

خطوات بعمر أسابيع تفصلنا عن مهرجان عربي هام للإذاعة والتلفزيون، حيث تأتي أهميته كونه يعدّ أيقونة المستقبل الذي يستند في بنيته العملاقة وترتيباته المختلفة كليًا على رؤية 2030 الطموحة، والتي تعد بدورها تحفيزًا لجعله مهرجانًا فريدًا من نوعه على مستوى مهرجانات وكرنفالات الإعلام العالمية.