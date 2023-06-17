خلال مايو.. "الغذاء والدواء" ترصد 182 مخالفة بعد 5650 زيارة تفتيشية

وذكرت أنها أغلقت "14" منشأة لعدم حصولها على ترخيص، وأوقفت "2" من خطوط الإنتاج، وأتلفت "2822" كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ "45.170" إرسالية، تم رفض "504" منها.