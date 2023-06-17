خلال مايو.. "الغذاء والدواء" ترصد 182 مخالفة بعد 5650 زيارة تفتيشية

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء "182" مخالفة خلال "5650" زيارة تفتيشية نفذتها على منشآت خاضعة لإشرافها خلال شهر مايو 2023م.
وأوضحت "الهيئة" أنها نفّذت "3575" زيارة لمنشآت غذائية، و"448" زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و"1627" لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و"985" جولة رصد وتقصّ على المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.
وذكرت أنها أغلقت "14" منشأة لعدم حصولها على ترخيص، وأوقفت "2" من خطوط الإنتاج، وأتلفت "2822" كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ "45.170" إرسالية، تم رفض "504" منها.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمني".