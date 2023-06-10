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سفير خادم الحرمين في دوشنبه يحضر مراسم توديع أولى طلائع حجاج طاجيكستان

رئيس اللجنة الدينية سليمان زاده يشكر حكومة المملكة على التسهيلات المقدّمة
سفير خادم الحرمين في دوشنبه يحضر مراسم توديع أولى طلائع حجاج طاجيكستان
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سبق

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن، فجر اليوم، في مطار دوشنبه الدولي، مراسم توديع أولى طلائع الحجاج من جمهورية طاجيكستان.

جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة الدينية سليمان دولت زاده، الذي عبّر عن خالص شكره وتقديره لحكومة المملكة على التسهيلات كافة التي تقدم للحجاج.

من جانبه، تمنى "الرشيدان" للحجاج، التوفيق وأداء مناسك الحج في روحانية وسكينة، موضحاً أن خدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدّسة هي شرف للقيادة في المملكة والشعب السعودي كافة.

ونوّه سفير المملكة بأن حج هذا العام يأتي بعد عودة الأعداد من الحجاج الى ما كانت عليه في السابق بعد رفع كافة الإجراءات الاحترازية وانحسار فيروس كورونا.

حج 1444
وليد بن عبدالرحمن
سفير المملكة لدى طاجيكستان
حجاج طاجيكستان

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