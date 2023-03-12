"فوربس": السعودية من أسرع دول العالم تنويعًا لاقتصادها.. هنا جهود بدأت تؤتي ثمارها

وضرب التقرير مثلاً بشركة "أرامكو"، والتي وصفها بأنها: "أكبر شركة في المملكة، كانت قد حصلت على نحو 100 براءة اختراع أمريكية فقط على مدى 77 عاماً حتى عام 2010، وفي عام 2021 وحده حصلت الشركة العملاقة على 864 براءة اختراع، وفي عام 2022 زادت براءات اختراع أرامكو إلى 963".