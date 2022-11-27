ترَك صاحبَه وغادر.. ارتطام دراجة نارية بشاحنة بمكة يصيب قائدها ومُرافقه!

على الفور تجمّع عدد من الأشخاص حول المصاب الذي تعرض لإصابات متعددة وأصيب بحالة تشنج؛ حيث حاول أحد المتجمهرين تقديم الماء للمصاب؛ مما جعل أحد الأشخاص المتواجدين يرفض ذلك نظرًا لخطورة تقديم الماء للمصاب في مثل هذه الحالات.