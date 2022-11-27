ترَك صاحبَه وغادر.. ارتطام دراجة نارية بشاحنة بمكة يصيب قائدها ومُرافقه!

تَعرض قائد دراجة نارية ومُرافقه لإصابات متعددة، مساء أمس، بعد ارتطام دراجتهما بشاحنة، أثناء انعطافها بأحد الشوارع بمخطط 7 بالشرائع.
وتفصيلًا وأثناء قيادة شاب لدراجته النارية يرافقه أحد الأشخاص؛ تفاجأ بانعطاف شاحنة أمامهما؛ مما جعله يرتطم بالشاحنة ويسقط أرضًا هو ومَن كان يُقله معه؛ ليقوم قائد الدراجة ويركب دراجته تاركًا صاحبَه ملقى على الأرض ويغادر موقع الحادث.
على الفور تجمّع عدد من الأشخاص حول المصاب الذي تعرض لإصابات متعددة وأصيب بحالة تشنج؛ حيث حاول أحد المتجمهرين تقديم الماء للمصاب؛ مما جعل أحد الأشخاص المتواجدين يرفض ذلك نظرًا لخطورة تقديم الماء للمصاب في مثل هذه الحالات.
وصادف الحادث وجود أحد العاملين بالقطاع الصحي الذي قدّم بعض الإسعافات للمصاب لحين وصول فرقة إسعافية للموقع ونقل المصاب إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة.
يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر قد حذّرت عند وقوع الحوادث من خطورة تحريك المصاب إلا من قِبَل الأشخاص المختصين، والابتعاد بقدر الإمكان عن المصاب.