"أمانة الطائف": تكامل الاستعداد البلدي والبنية الخدمية لاستضافة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

وفي التفاصيل: كشف "الرحيلي" عن تنفيذ الأمانة للعديد من الأعمال للتسهيل على الأندية المشاركة والجماهير الرياضية؛ حيث نفذت مشروعًا لسفلتة شارع الستين بالحوية، والذي تقع على جانبه مدينة الملك فهد الرياضية، والملاعب الرياضية التي تحتضن منافسات الفرق العربية في هذه البطولة الغالية، كما تمت سفلتة مواقف المدينة الرياضية لتسهيل استيعاب المركبات، وراحة الجمهور الذي يحضر مباريات الأندية الأبطال.