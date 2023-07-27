"أمانة الطائف": تكامل الاستعداد البلدي والبنية الخدمية لاستضافة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

رحب أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي بالفرق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، مبينًا أن أمانة الطائف عززت جهودها لدعم خدماتها بالمحافظة في مواكبة لتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم النسخة الحالية من البطولة بمشاركة نخبة من أقوى الأندية العربية.
وفي التفاصيل: كشف "الرحيلي" عن تنفيذ الأمانة للعديد من الأعمال للتسهيل على الأندية المشاركة والجماهير الرياضية؛ حيث نفذت مشروعًا لسفلتة شارع الستين بالحوية، والذي تقع على جانبه مدينة الملك فهد الرياضية، والملاعب الرياضية التي تحتضن منافسات الفرق العربية في هذه البطولة الغالية، كما تمت سفلتة مواقف المدينة الرياضية لتسهيل استيعاب المركبات، وراحة الجمهور الذي يحضر مباريات الأندية الأبطال.
وتم إنجاز خطط العمل البلدي لهذه المناسبة الرياضية التي استمرت على مدار الساعة في سبيل ضمان الإعداد الخدمي الأمثل للبطولة ومنافساتها، والتي تشير إلى حضور جماهيري كثيف في ظل المشاركة القوية من الأندية العربية، وقد وضعت الأمانة كافة اللوحات والشاشات الإلكترونية في خدمة بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وتضمنت اللوحات عبارات ترحيبية متنوعة بالمشاركين والجماهير الحاضرة في عروس المصايف السعودية.
ونوه المهندس الرحيلي إلى الدعم والمؤازرة من الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف لبرنامج عمل الأمانة، وتعزيز خدمات النظافة والإصحاح البيئي وتجهيز البنية التحتية لهذه البطولة التي تعد أقوى البطولات العربية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الاستعدادات المبكرة ساهمت في استكمال برنامج تهيئة المدينة لاستقبال الأندية المشاركة والجماهير الرياضية الكبيرة وسط الموسم السياحي النشط بالمحافظة.
يذكر أن أمانة الطائف عملت على تهيئة مداخل ومخارج المدينة، ونفذت برنامجًا مكثفًت لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وإضافة لمسات جمالية تتماشى مع أهمية الحدث، مع دعم أعمال الصيانة الشاملة لكافة الخدمات والمرافق البلدية، بما يعكس انطباعًا إيجابيًّا لزوار هذه المدينة السياحية العريقة.