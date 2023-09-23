مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ خمسينياً من مضاعفات السمنة المفرطة بعد أن تجاوز وزنه 290 كجم

وأكد الدكتور البراك أن المؤشرات الحيوية للمريض، أظهرت تحسن واضح في حالته منذ الساعات الأولى للعملية، حيث تمت إزالة أجهزة التنفس ولله الحمد بعد 3 ساعات فقط، ونقل إلى جناح التنويم بعد يومين، وخرج من المستشفى خلال 5 أيام وهو بصحة جيدة، بعد أن تم وضع برنامج غذائي خاص له، وبرنامج لمتابعة مراحل فقدان الوزن وصولاً إلى الوزن المثالي.