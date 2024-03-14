ولي العهد يغادر المدينة المنورة وفي مقدمة مودّعيه أميرُ المنطقة ونائبه

وقد غادر بمعية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب المعالي الوزراء.