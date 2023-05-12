"إعلان جدة" لتدفق المساعدات وليس لوقف النار

وأضاف، أن الانتقال من وقفٍ مؤقتٍ لإطلاق النار، عند الموافقة عليه، إلى وقفٍ دائمٍ للأعمال القتالية سيكون عملية طويلة. لكن واشنطن تأمل في أن تؤدي موافقة الطرفين على التوقيع على الإعلان يوم الجمعة إلى تزايد الزخم.