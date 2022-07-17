خدماتٌ ميدانية تقدّمها شركة الأدلاء بالمدينة المنورة لضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسكهم

وتُسخّر الشركة كل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطتها التشغيلية بقيادة الفريق التنفيذي لموسم الحج الاستثنائي لهذا العام، بداية من وصول الحجاج لمحطة الهجرة ومحطة القطار ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر مراكز الخدمة والدعم الفني وغيرها من الوحدات الموسمية، إضافة إلى الإدارات الدائمة التي تقدم الدعم اللوجستي لتقديم جُل خدماتها للحجيج بجودة عالية من خلال الخطط التشغيلية والبرامج الخدمية الذي وضعتها، ويستمر العمل بها حتى الـ20 من شهر محرم القادم 1444هـ.