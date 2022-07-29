منصّات مهرجان ولي العهد للهجن تحصد مليونَي مشاهدة

وتعد هذه المنصّات المتعدّدة على شبكات التواصل، من المشروعات الرقمية التي دشّنها الاتحاد السعودي للهجن هذا العام، بشكلٍ مختلفٍ واحترافي وتقني يعتمد على لغة الأرقام الدقيقة والمعلومات الدورية، إضافة إلى الصور والفيديوهات المتنوّعة من لقاءات وتقارير، وكذلك النقل التلفزيوني المباشر لأشواط السباق اليومية في فترتَي الصباح والمساء واستديوهات نواميس العرب وخط النهاية.