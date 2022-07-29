منصّات مهرجان ولي العهد للهجن تحصد مليونَي مشاهدة

حصدت منصّات مهرجان ولي العهد للهجن 2022، مشاهدات بلغت مليونَي مشاهدة خلال 9 أيام، مما يعد إنجازاً جديداً يُضاف إلى منجزات الحدث العالمي هذا العام.
وتعد هذه المنصّات المتعدّدة على شبكات التواصل، من المشروعات الرقمية التي دشّنها الاتحاد السعودي للهجن هذا العام، بشكلٍ مختلفٍ واحترافي وتقني يعتمد على لغة الأرقام الدقيقة والمعلومات الدورية، إضافة إلى الصور والفيديوهات المتنوّعة من لقاءات وتقارير، وكذلك النقل التلفزيوني المباشر لأشواط السباق اليومية في فترتَي الصباح والمساء واستديوهات نواميس العرب وخط النهاية.
وأشار عددٌ من مُلاك الهجن والمهتمين والمحبّين لرياضة الآباء والأجداد، إلى أن هذه المنصات أصبحت مصدراً للمعلومات ودقّتها، وراصدةً لكل ما هو جديد، وأرشيفاً يمكن العودة إليه بكل سلاسة في أي وقت.
جديرٌ بالذكر أن مهرجان ولي العهد 2022 يشهد منافسات شرسة بين أشهر المُلاك في الخليج والوطن العربي، وخُصصت له جوائز بأكثر من 56 مليوناً، ونحو 591 شوطاً على امتداد 44 يوماً.