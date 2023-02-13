معلومات ربما لا تعرفها من قبل .. هنا قصة الـ 170 برنامجاً في ملف التطوع بـ"سلمان للإغاثة"

ويقوم المركز ضمن جهوده في دعم العمل التطوعي، بتنفيذ برامج إنسانية تطوعية متنوعة في العديد من الدول المستهدفة، بمشاركة كوادر سعودية متخصصة بشتى المجالات، وبلغ عدد تلك البرامج حتى الآن 170 برنامجاً تطوعياً في المجال الطبي والتعليمي والتدريبي وغيرها استفاد منها أكثر من 378 ألف مستفيد، في 21 دولة حول العالم من بينها: اليمن، والسودان، والسنغال، وموريتانيا، ونيجيريا، والكاميرون والمغرب، والغابون، الكونغو برازافيل، وارتيريا، وبنجلاديش، وباكستان، وجيبوتي، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، إلى جانب مخيم الزعتر للاجئين السوريين في الأردن، وذلك بتكلفة تجاوزت 41 مليون دولار.