أمطار رعدية مُتفاوتة الغزارة على جنوب غرب المملكة ورياح نشطة على جدة اليوم

تُشير الخرائط الجوية المُستخرجة من نماذج المُحاكاة الحاسوبية توقعات بتأثر أجزاءٍ من مُرتفعات تهامة جنوب غرب المملكة، بأحوال جوية غير مُستقرة، تزامُناً مع اندفاع كُتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المُعتاد على المناطق الشمالية الغربية تعمل على تراجع وطأة الحر في تلك المناطق.
وتنشط السحب الرُكامية على أجزاءٍ من جنوب غرب السعودية مُتمثلة بمرتفعات تهامة جازان وعسير والباحة؛ تمتد إلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية لمكة المُكرّمة، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحياناً وتؤدي لارتفاع منسوب المياه في الطُرقات ورُبما جريان للأودية والشِعاب في بعض الأحياء.
وتكون الرياح مُعتدلة السرعة في عموم المناطق، بينما تكون شمالية غربية نشطة على أجزاءٍ من سواحل المدينة المُنوّرة ومكة المُكرّمة بما في ذلك مدينة جدة، وتتحول الأجواء ليلاً لتُصبح مائلة للحرارة في أغلب المناطق، بينما تميل للبُرودة ساعات الليل المُتأخرة والصباح الباكر من مُرتفعات تبوك.