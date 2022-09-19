أمطار رعدية مُتفاوتة الغزارة على جنوب غرب المملكة ورياح نشطة على جدة اليوم

وتكون الرياح مُعتدلة السرعة في عموم المناطق، بينما تكون شمالية غربية نشطة على أجزاءٍ من سواحل المدينة المُنوّرة ومكة المُكرّمة بما في ذلك مدينة جدة، وتتحول الأجواء ليلاً لتُصبح مائلة للحرارة في أغلب المناطق، بينما تميل للبُرودة ساعات الليل المُتأخرة والصباح الباكر من مُرتفعات تبوك.