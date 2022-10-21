"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: أمطار رعدية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وتفصيلاً، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جبل اللوز وحالة عمار وحقل وعلقان والوجه وضباء ونيوم شرما وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ01.00 من صباح السبت.