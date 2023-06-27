لقطاتٌ جوية.. ترصد انسيابية تفويج الحجاج وتكامل التنظيم بين الجهات المعنية

وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية.