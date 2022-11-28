"اسألني" يخدم أكثر من 112 ألف مستفيد.. ويقدم نحو ربع مليون فتوى

ويعمل التطبيق على توثيق جميع الأسئلة والأجوبة من خلال الأرشفة الإلكترونية لها كي يستفيد منها من أراد الفتوى في المستقبل وبكل يسر وسهولة، حيث لاقى التطبيق إشادة واسعة من المستفيدين من مختلف العالم الذين أكدوا أنه حلقة وصل سريعة مع علماء المملكة للاسترشاد بفتاواهم.