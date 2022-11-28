"اسألني" يخدم أكثر من 112 ألف مستفيد.. ويقدم نحو ربع مليون فتوى

كشفت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أن عدد المستفيدين من تطبيق الفتاوى على الأجهزة الذكية "اسألني" بلغ 112.389 ألف مستفيد.
وبلغ عدد الفتاوى المسجلة في التطبيق 246727 فتوى في مختلف العلوم الإسلامية للمستفيدين من مختلف دول العالم.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإرشادية التي تضطلع بها الرئاسة عبر توظيف التقنية الحديثة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المسلمين بالعالم.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام خلال تقرير صادر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن الفتاوى عبر تطبيق "اسألني" الذي دشنه نائب المفتي للشؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد عام 1439هـ، ضمن الجهود التقنية التي تسعى الإفتاء مواكبتها لخدمة أكبر شريحة مستفيدة من الخدمات من مختلف دول العالم.
يشار إلى أن تطبيق "اسألني" من التطبيقات الإلكترونية التي يشرف عليها سماحة المفتي العام للمملكة ويعمل على مدار الساعة لتلقي الأسئلة ويتم الإجابة عنها عن طريق سماحة المفتي وعدد من مفوضي الإفتاء.
ويعمل التطبيق على توثيق جميع الأسئلة والأجوبة من خلال الأرشفة الإلكترونية لها كي يستفيد منها من أراد الفتوى في المستقبل وبكل يسر وسهولة، حيث لاقى التطبيق إشادة واسعة من المستفيدين من مختلف العالم الذين أكدوا أنه حلقة وصل سريعة مع علماء المملكة للاسترشاد بفتاواهم.
ودعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في ختام تقريرها الجميع للاستفادة من التطبيق في حال الحاجة لطلب الاستفتاءات والاستفسارات الشرعية حيث يمكن تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية عبر روابط التحميل لأجهزة آيفون وأجهزة أندرويد بالروابط الموجودة بحساب الرئاسة الرسمي بمنصة تويتر.